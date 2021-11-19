Бакинский порт играет важную роль транспортного хаба между Европой и Азией - гендиректор

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" играет важную роль транспортного хаба между Европой и Азией благодаря своей современной инфраструктуре, пропускной способности и местоположению, а также играет активную роль в развитии и продвижении Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинский порт, сказал генеральный директор ЗАО Талех Зиядов в ходе встречи с руководителем отдела Генерального директората Европейского Союза (ЕС) по политике соседства и расширению Дэвидом Каллена.

Также было подчеркнуто, что Бакинский порт тесно сотрудничает с ЕС, с 2016 года реализовано пять проектов TAIEX (программа технической поддержки и обмена информацией) и три долгосрочных проекта технической помощи.

"В этом контексте с европейскими партнерами происходит обмен опытом в области цифровизации, портовых операций, управления, человеческих ресурсов, создания регионального учебного центра в порту, охраны труда и окружающей среды, а также связей с общественностью. Кроме того, наш порт является первым портом на Каспийском море, получившим статус "Зеленого порта", а также одним из 30 портов Европы с таким статусом", - сказал гендиректор.

Он также отметил, что Бакинский порт также подписал соглашение с австрийской компанией "ÖBB Rail Cargo Group" и голландской компанией "Cabooter Group" о расширении грузовых перевозок из Европы в Среднюю Азию и Китай через Средний коридор.

"Мы сотрудничаем с европейскими компаниями в области обучения и обмена опытом. В этой связи мы подписали меморандум о взаимопонимании между портовым учебным центром APEC бельгийского порта Антверпена, с университетом прикладных наук Fontis в Нидерландах, с институтом Gilde и Cabooter Group, ведущей логистической компанией в регионе. Согласно этому меморандуму, представители Бакинского порта и азербайджанских компаний, работающих в сфере логистики, а также желающих работать в сфере транспорта, торговли и логистики в целом, участвуют в краткосрочных и долгосрочных программах обучения в этих странах", - подчеркнул Зиядов.

Каллен выразил удовлетворение сотрудничеством с Бакинским портом.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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