AZAL начнет летать в еще один аэропорт Москвы

БАКУ/Trend/- Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» с 1 декабря начинает выполнять специальные рейсы в еще один аэропорт Москвы - "Внуково" (VKO), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Начиная с этой даты, также увеличивается число рейсов в аэропорт "Домодедово" (DME). Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее количество рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в России, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-russia

Информация о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan

При вылете из Москвы в Баку следует ознакомиться с правилами въезда в Азербайджан и пройти тестирование на COVID-19 в одной из клиник или лабораторий, указанных на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.