Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Новый регулярный авиарейс связал Габалу и Москву в рамках новой маршрутной сети на 2022 год, передает Trend со ссылкой на

пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Авиакомпания Nordwind выполнила первый рейс из московского аэропорта Шереметьево в Габалу на самолете Boeing 737-800 с компоновкой 189 посадочных мест. Время в пути составило три часа.

Регулярный рейс по маршруту Москва-Габала-Москва будет осуществляться раз в неделю - по воскресеньям. В 4:10 по местному времени самолет приземляется в Габале, в 5:20 возвращается в российскую столицу.

Международный аэропорт в Габале, отвечающий всем международным требованиям и нормам, способен принимать воздушные суда любого типа.

С видеороликом о рейсе Москва-Габала можно ознакомиться по ссылке: