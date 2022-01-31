Азербайджан и Иран проводят консультации по ускорению строительства ж/д терминала на границе - Джавад Хедаяти (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Вопрос ускорения строительства железнодорожного терминала в иранской Астаре находится в центре внимания.

Об этом Trend сказал генеральный директор Управления по международному транзиту и перевозкам Иранской организации дорог и транспорта Джавад Хедаяти.

Отметим, что Астаринский терминал расположен на площади 35 гектаров в иранской Астаре, в 1,4 км от азербайджано-иранской границы.

Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Ираном в 2017 году было начато строительство терминала. Астаринский терминал, строительство которого осуществляется ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, передан в аренду Азербайджану сроком на 25 лет. Строительство нескольких модулей терминала уже завершено, и с начала 2018 года здесь осуществляется перевалка грузов.

По словам Хедаяти, проводятся консультации в связи с ускорением строительства для полного ввода терминала в эксплуатацию. Он добавил, что вопросы, связанные с терминалом, будут затронуты на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, которое предусмотрено провести в марте этого года.

Хедаяти отметил, что также в центре внимания вопрос увеличения объемов транзита.

"Вопросы, связанные со строительством нового моста через реку Астарачай, были одними из главных в ходе визита министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасеми в Азербайджан. В рамках визита был подписан протокол и заложен фундамент моста, который будет способствовать увеличению экспорта иранской продукции в страны-участницы Евразийского экономического союза”, - сказал он.

Отметим, что 25 января на границе Азербайджана и Ирана был заложен фундамент нового моста через реку Астарачай. Строительство моста длиной 89 метров и шириной 30 метров планируется завершить до конца года.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде)