Значительно вырос спрос на грузоперевозки через территорию Азербайджана по ТМТМ - глава департамента Бакинского порта

БАКУ /Trend/ - В нынешний геополитической ситуации значительно вырос спрос на грузоперевозки через территорию Азербайджана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Об этом сказал в интервью Trend начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, транзитный потенциал Азербайджана в рамках транспортного коридора Восток-Запад является одним из самых устойчивых в сегодняшних реалиях.

"В настоящее время грузы из Китая и Центральной Азии в направлении стран ЕС, Черного моря, а также в обратном направлении переориентированы на транзит через нашу страну. Считаем, что таким образом мы сможем перенаправить на Азербайджан большой поток грузов, в том числе контейнерных. Для обеспечения перевалки дополнительных грузов через территорию Азербайджана соответствующие структуры, в частности, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Бакинский порт, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", а также другие грузоперевозчики создали совместный мониторинговый центр для проведения соответствующих работ по синхронизации грузоперевозок, а также развития и расширения существующего потенциала", - сказал Гасанли.

Некоторые работы в этом направлении уже проделаны, и правительству Азербайджана представлена концепция развития в краткосрочной перспективе указанных маршрутов, отметил он.

Кроме того, глава департамента напомнил, что транзитом через Азербайджан уже налажен маршрут перевалки грузов из Китая в Европу.

"До сегодняшнего дня через территорию Азербайджана по этому маршруту уже проследовал ряд блок-поездов. Как известно, грузоотправители всегда предпочитают устойчивые, короткие и выгодные коридоры. Азербайджан соответствует всем этим критериям. Ожидается большой поток грузов по коридору Восток-Запад через территорию нашей страны. В краткосрочной (2-3 года) перспективе планируется достичь показателя перевалки грузов в 10 миллионов тонн, а в среднесрочной перспективе - установить дополнительные портовые краны для обеспечения более ускоренной перевалки контейнеров. Реализация этой инициативы позволит увеличить мощности перевалки контейнеров порта до 35-40 тысяч TEU в год", - сказал Гасанли.