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Азербайджан и Иран обсудили создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры

Транспорт Материалы 9 сентября 2022 13:43 (UTC +04:00)
Азербайджан и Иран обсудили создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Facebook министр цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министр отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о развитии международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана и Ирана, в том числе международного транспортного коридора Север-Юг.

“Мы обсудили создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры на приграничных территориях между двумя странами, шаги, которые будут предприняты в этом направлении. Кроме того, мы говорили о работах, связанных со строительством автомобильного моста через Иран, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, а также автомобильного моста через Астарачай между двумя странами”, - говорится в публикации.

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