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AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)

Транспорт Материалы 23 сентября 2022 15:52 (UTC +04:00)
AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Авиакомпания AZAL и первый низкобюджетный авиаперевозчик страны Buta Airways одержали победу в номинациях международной премии Skytrax 2022 World Airline Awards - «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» и «Лучшая лоукост авиакомпания Центральной Азии и СНГ».

Награждение авиакомпаний премией Skytrax состоялось сегодня, 23 сентября, в рамках торжественной церемонии в Лондоне.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана в очередной раз подтвердил статус лидера в предоставлении сервиса мирового уровня в сфере обслуживания, гостеприимства и безопасности полетов, а лоукостер Buta Airways впервые одержал победу в номинации от Skytrax.

Напомним, что пассажирская авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» также имеют рейтинг «4 Звезд» от Skytrax. Данный статус формируется по итогам независимого аудита, который проверяет качество предлагаемых авиакомпанией услуг в небе и на земле.

«Авторитетная организация в сфере аудита услуг авиакомпаний Skytrax вновь высоко оценила нашу деятельность. Отмечу, что все достижения и успехи AZAL стали возможными благодаря заботе и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победа в этих номинациях – имеет важное значение для нас. Это гарантия надежности и превосходного качества, предоставляемого азербайджанскими авиакомпаниями, а также свидетельство их признания на международной арене. AZAL непрерывно трудится над усовершенствованием бренда и всегда внимателен к своим пассажирам», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Получить награду «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» в 11-й раз – это фантастическое достижение авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии». Несмотря на все вызовы последних 18 месяцев, поддержка со стороны пассажиров - ценна для руководства и всего коллектива «Азербайджанских Авиалиний», - сказал исполнительный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является обладателем высочайшего рейтинга «5 Звезд» от Skytrax. Он также неоднократно возглавлял рейтинг лучших аэропортов в Центральной Азии и странах СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Skytrax влиятельная британская компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Компания ежегодно проводит различные опросы пассажиров, с целью оценить качество сервиса авиаперевозчиков и аэропортов.

AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)
AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)
AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)
AZAL подтвердил стабильно высокий статус от Skytrax (ФОТО)
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