Автобусные рейсы на освобожденные земли осуществляются согласно расписанию - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана осуществляются согласно расписанию.

Об этом сказали во вторник Trend в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, распространенная в социальных сетях информация о том, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории из-за погодных условий отложены, не соответствует действительности.

"Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории продолжают осуществляться согласно расписанию", - сказали в агентстве.

Напомним, что ранее агентство из-за погодных условий приостанавливало автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабей, однако эти рейсы уже возобновлены.