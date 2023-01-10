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Автобусные рейсы на освобожденные земли осуществляются согласно расписанию - агентство Азербайджана

Транспорт Материалы 10 января 2023 17:00 (UTC +04:00)
Автобусные рейсы на освобожденные земли осуществляются согласно расписанию - агентство Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана осуществляются согласно расписанию.

Об этом сказали во вторник Trend в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, распространенная в социальных сетях информация о том, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории из-за погодных условий отложены, не соответствует действительности.

"Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории продолжают осуществляться согласно расписанию", - сказали в агентстве.

Напомним, что ранее агентство из-за погодных условий приостанавливало автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабей, однако эти рейсы уже возобновлены.

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