Безопасность в небе: в Баку обсудили перевозку опасных грузов (ФОТО)

В Баку с 29 по 30 мая прошел учебно-практический семинар на тему
«Перевозка опасных грузов». Мероприятие было организовано
Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного
пространства (Межгоссовет) в сотрудничестве с Международной
ассоциацией воздушного транспорта (IATA) при поддержке авиакомпании
Silk Way West Airlines.
Более 100 специалистов из авиационных властей, авиакомпаний и аэропортов региона приняли участие в семинаре. Цель мероприятия - предоставление практической помощи и поддержки в обеспечении безопасной перевозки опасных грузов воздушным транспортом.
В ходе семинара были рассмотрены различные аспекты, включая
особенности перевозки опасных грузов на основе опыта авиакомпаний,
оценку рисков безопасности , разработку мер по снижению рисков при
перевозке литиевых батарей, особенности перевозки вакцин воздушным
транспортом, программу ИАТА для обмена данными об инцидентах, а
также вопросы обучения и оценки персонала на основе
компетенции.
В рамках семинара также был организован круглый стол, посвященный актуальным вопросам перевозки опасных грузов в регионе. Особое внимание было уделено практическим занятиям, где участники выполняли задания, связанные с обеспечением безопасности перевозки различных категорий опасных грузов, их правильной маркировкой, упаковкой, хранением и транспортировкой в аэропортах.
Семинар проводился в гибридном формате, объединяющем личное и удаленное участие.
Организаторы семинара отметили высокий уровень взаимодействия и обмена опытом между участниками, способствующий расширению сети контактов и сотрудничеству в области безопасной перевозки опасных грузов.
В заключение все участники получили сертификаты о прохождении обучения, подтверждающие успешное освоение материала.