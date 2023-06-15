Железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" придаст импульс развитию экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" придаст импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и всеми странами Центральной Азии, сообщает Trend.

Об этом сказала ведущий эксперт Института России, Центральной Азии и Восточной Европы Китайской академии общественных наук Ли Жуйсы, во время "круглого стола" организованном Институтом социальных исследований Европы и Азии при Госсовете КНР (ИСРЕА) и Посольством Узбекистана в Пекине.

По ее словам, запуск данного транспортного коридора станет эпохальным событием и придаст новую динамику развитию сотрудничества между странами.

Она отметила, что итоги узбекско-китайских переговоров на высшем уровне придали новый импульс развитию сотрудничества между обеими странами по всем сферам и направлениям, таким как политика и безопасность, торговля и экономика, финансы и технологии, энергетика и транспорт.

В мероприятии приняли участие руководители и исследователи ведущих научно-исследовательских структур Китая – Китайской академии современных международных отношений и Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

Отметим, что ИСРЕА является одним из ведущих аналитических центров Китая, вносящих активный вклад в формирование государственной политики по внутри- и внешнеполитическим направлениям.