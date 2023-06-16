TRACECA запустил пилотные грузоперевозки полуприцепами из Европы в ЦА

БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA приступил к пилотным перевозкам грузов полуприцепами по мультимодальному маршруту.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ПС МПК.

Было отмечено, что проект реализуется по маршруту страны ЕС - Черное море - Грузия - Азербайджан - Каспийское море - страны Центральной Азии.

"Результаты этого проекта будут представлены в рамках учебно-ознакомительной поездки по данному маршруту 12-16 июня 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее ПС МПК отмечал, что необходимо сосредоточить внимание на вопросах правового регулирования и практических возможностях перевозок грузов полуприцепами со сменными седельными тягачами, имеющими иную страну регистрации, готовности государственных органов и заинтересованных организаций оказать содействие в осуществлении пилотных перевозок грузов.