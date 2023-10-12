В Азербайджане состоится конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоится международная научно-практическая конференция "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, конференция состоится в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, при совместной организации Специальной делегации Президента Азербайджанской Республики, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования (ETN).

На конференции будет обсуждаться влияние международных транспортных коридоров на экономическое развитие на Евразийском континенте, открытие Зангезурского коридора и его интеграция в существующие транспортные системы, развитие и цифровизация этих систем, внедрение инновационных таможенных механизмов в странах, расположенных вдоль коридора.

В конференции примут участие сотрудники отечественных и зарубежных государственных учреждений, международных организаций, аналитических центров, ученые, менеджеры международных транспортных компаний.

Отметим, что конференция пройдет очно 16 ноября в Конгресс-центре "Зангилан" (город Зангилан) и 17 ноября в отеле "Baku Marriott Boulevard" (город Баку). Презентация и обсуждения будут доступны для открытого просмотра в сети Интернет. Рабочими языками конференции являются азербайджанский, английский и русский.