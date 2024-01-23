ASCO назвало данные о перевозках в 2023 году

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) опубликовало показатели грузоперевозок своими судами разного типа в 2023 году, передает во вторник Trend со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, танкеры ASCO перевезли 4,9 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов.

Паромы и суда типа "Ro-Pax" транспортировали 37 642 грузовых вагонов и 35 207 автомобильных единиц.

Сухогрузы ASCO перевезли 749 тысяч тонн грузов (основную часть во втором полугодии).

Отметим, что на балансе ASCO находится 54 судна разного назначения, включая 22 танкера, 13 паромов, два судна типа "Ro-Pax".

В качестве ЗАО, "Азербайджанское каспийское морское пароходство" функционирует с 2014 года.

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