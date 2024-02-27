Выбор пассажиров: популярные направления из бакинского аэропорта

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев представляет список 10 самых востребованных международных направлений, привлекающих путешественников, передает во вторник Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Стамбул остается одним из самых популярных направлений из бакинского аэропорта благодаря своей богатой истории, культурным достопримечательностям и возможностям для деловых поездок. Авиакомпании AZAL, Turkish Airlines и AnadoluJet осуществляют ежедневные рейсы по этому направлению.

Тбилиси, столица Грузии, привлекает внимание своими живописными местами, гостеприимством и культурным наследием. Georgian Wings и национальный авиаперевозчик предлагают ежедневные рейсы в этот удивительный город.

Пассажиров также привлекают интересные направления Ближнего Востока. От роскошного оазиса Дубая до культурного богатства Абу-Даби, от современных небоскребов Дохи до очарования Шарджи и исторического наследия Кувейта — каждое из этих направлений обещает уникальные впечатления. Полеты сюда осуществляют ряд авиакомпаний: AZAL, FlyDubai, Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia, Qatar Airways, Kuwait Airlines и Jazeera Airlines.

Кроме того, в число направлений, предпочитаемых путешественниками, входят Анкара, Москва и Санкт-Петербург.

Отметим, что бакинский аэропорт постоянно расширяет свою маршрутную сеть, стараясь удовлетворить запросы и ожидания пассажиров, и предлагает им уникальные возможности путешествий.