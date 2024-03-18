Бакинский международный морской торговый порт отмечает свое шестилетие

БАКУ/Trend/ — ОАО "Бакинский международный морской торговый порт" 18 марта отмечает шестилетие, передает в понедельник Trend.

В короткой информации ОАО в соцсетях по поводу своего дня рождения отмечено, что созданный в Алятах порт является одним из самых важных логистических центров, связывающих Восток и Запад.

"Порт играет значимую роль транспортного и логистического хаба в Евразийском регионе. Он получил важное международное признание", — отмечено в сообщении.

Напомним, что первые инфраструктурные объекты ОАО в Аляте открылись 14 мая 2018 года в рамках первой фазы формирования порта.

Данный современный порт уже способен переваливать 15 миллионов тонн грузов в год, в том числе 100 тысяч контейнеров.

Его причалы обслуживают сухогрузы, паромы, суда типа Ro-Ro и Ro-Pax и флотилию самого порта.

Мощность порта будет увеличена в ближайшие годы еще на 10 миллионов тонн в год в рамках реализации до 2035 года второго этапа развития ОАО.

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