Глава дипломатии ЕС о защите судоходства в Красном море

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня на пресс-конференции в Брюсселе прокомментировал деятельность миссии ЕС в Красном море, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на европейские СМИ.

"ЕС был вынужден вмешаться в ситуацию в Красном море, так как хуситы препятствовали свободе навигации. Торговля оказалась под угрозой, стоимость судоперевозок возросла. Участники миссии Евросоюза по защите судов в Красном море под названием Aspides, которая началась 19 февраля, сопроводили 68 судов и отразили 11 атак. Миссия ЕС носит сугубо оборонительный характер", - сказал Боррель.

Отметим, что миссия ЕС в Красном море в настоящее время состоит из четырех фрегатов. У США и Великобритании своя отдельная коалиция в Суэцком канале для защиты торговых судов.