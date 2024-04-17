Сухогруз "Гафур Мамедов" ASCO осуществляет грузоперевозки в международных водах

БАКУ/Trend/ - Сухогруз "Гафур Мамедов" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) признан кораблем международного класса и проходит эксплуатацию в международных водах, сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию ASCO в соцсетях.

Отметим, что данный сухогруз был спущен на воду в Баку 18 ноября 2016 года с целью осуществления перевозки транзитных грузов и роста транспортировки таких грузов.

Дедвейт (грузоподъемность) данного судна составляет 5500 тонн грузов, длина - 108,3 метра, ширина - 16,5 метра, осадка - 4,79 метра (свободный заход в порты даже с небольшим дном).

Сухогруз был построен в рамках обновления парка судов ASCO, поскольку старые сухогрузы могли транспортировать не более трех тысяч тонн грузов за рейс.

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