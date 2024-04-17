Самолет AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за последствий непогоды

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2 011 по маршруту Баку-Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за последствий непогоды в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Azerbaijan Airlines".



AZAL рекомендует всем пассажирам рейсов авиакомпании по маршруту Баку-Дубай-Баку для получения дополнительной информации обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или связаться с представительствами Azerbaijan Airlines.

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