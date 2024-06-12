ЕБРР определила проекты по повышению эффективности Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определил проекты по повышению эффективности Среднего коридора.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказала директор ЕБРР по инфраструктуре Евразии Екатерина Мирошник, выступая на второй конференции по связности в Каспийском регионе в Лондоне.

Она рассказала о 30 потенциальных инвестиционных проектах, определенных в ходе недавнего исследования, проведенного ЕБРР в регионе Центральной Азии.

Мирошник отметила, что исследование выявило ключевые приоритетные потребности в инвестициях в инфраструктуру во всех пяти странах Центральной Азии для значительного улучшения сети, общая сумма которых оценивается в 18,5 миллиардов евро.

"Ни один из этих проектов не будет возможен без таких мер, как повышение тарифов, либерализация рынка и участие частного сектора", – подчеркнула Мирошник.

Консультант Всемирного банка по развитию Софи Ибботсон, в свою очередь, рассказала о необходимости сотрудничества для продвижения вперед развития Среднего коридора.

"Настоящая привлекательность Среднего коридора заключается в его потенциале улучшения внутрирегиональных, а также межрегиональных связей", - сказала она.

Комментируя проблемы содействия региональному развитию, Ибботсон заявила, что высокие транспортные расходы являются одним из главных факторов, ограничивающих рост производства в Центральной Азии и накладывающих ненужные ограничения на экономический рост.

"Если мы сможем снизить транспортные расходы, такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, станут намного более привлекательными для инвесторов и международных покупателей, заинтересованных в продуктах, которые можно продать", - пояснила она.

X: @Lyaman_Zeyn

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