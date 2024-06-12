Пополнение рядов ACI азербайджанскими аэропортами развивает взаимодействие в регионе Каспия и ЦА - Луис Фелипе де Оливейра

БАКУ /Trend/ - Аэропорты Азербайджана стали в 2024 году достойными участниками Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI).

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал в кулуарах Всемирного саммита по аэронавигации, проходящего в Баку, генеральный директор ACI Луис Фелипе де Оливейра.

По его словам, пополнение рядов ACI азербайджанскими аэропортами (Международный аэропорт Гейдар Алиев и Международный Гянджинский аэропорт) позволяет этой организации развивать взаимодействие в регионе Каспия и Центральной Азии.

"Мы являемся глобальной организацией, объединяющей аэропорты и представляем около 2100 аэропортов по всему миру, что составляет около 95% мирового трафика. Аэропорты играют ключевую роль в экономическом развитии, и для нас очень важно сотрудничать с их навигационными провайдерами. Мы являемся системой, которая предоставляет услуги примерно для 10% мировой экономики. Наши участники играют ключевую роль в обеспечении устойчивого будущего авиации", - сказал Луис Фелипе де Оливейра.