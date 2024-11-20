Турция активно внедряет инвестиции для распространения электрических транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Турция активно внедряет значительные инвестиции и меры стимулирования для распространения электрических транспортных средств.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"Турция активно внедряет значительные инвестиции и меры стимулирования для распространения электрических транспортных средств. В частности, мы разработали отечественный электрический автомобиль "TOGG", который все чаще можно встретить на наших дорогах. Кроме того, мы быстро увеличиваем количество электрических автобусов в наших городах, а Министерство оказывает необходимую поддержку для формирования новых транспортных привычек среди населения.

Недавно мы запустили проект дорожной карты "Цель Турции — нулевые выбросы", направленный на разработку комплексного, инклюзивного и реалистичного плана достижения нулевых выбросов в транспортном секторе. Увеличение числа велосипедных и пешеходных дорожек является важным шагом в развитии экологически безопасных транспортных альтернатив. Для этой цели мы способствуем распространению систем аренды велосипедов в крупных городах, предоставляя гражданам более экологичные варианты передвижения и побуждая их использовать устойчивые транспортные средства", - сказал он.

По его словам, Турция увеличивает количество велосипедных дорожек, делая велосипедный транспорт более безопасным и удобным.

"В рамках нашей политики в области городского транспорта мы реализуем проекты метро и лёгкорельсового транспорта. Вместе с местными органами власти мы разрабатываем устойчивые планы городского транспорта, формируя транспортную инфраструктуру будущего для наших городов. В этом процессе мы придаем большое значение разработке индивидуальных планов городской мобильности для каждого города, что позволяет централизованно координировать усилия, способствующие снижению выбросов и эффективному планированию передвижения", - добавил он.