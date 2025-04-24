Единство народов Казахстана и Азербайджана стало особенно очевидным после катастрофы под Актау - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяет берега древнего Каспийского моря, единство двух народов стало особенно очевидным после катастрофы под Актау.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.



По словам Токаева, лучшие качества Казахстанского народа особенно ярко проявляются в критические моменты.



"Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечетсвенников ", - подчеркнул он.



Отметим, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.