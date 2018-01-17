Казахстан и США подписали стратегически важные соглашения

БАКУ /Trend/ - Казахстан и США заключили три межправительственных соглашения, в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Страны заключили следующие договоренности: соглашение о невзимании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; протокол к Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана; а также Соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

В рамках визита Назарбаева также было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве между Казахстаном и США, направленные на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 миллиардов долларов.

По мнению представителей обеих стран, визит укрепил тесные коммерческие и торговые связи между Казахстаном и США, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и активизирует экономический рост в обеих странах.

На встрече с президентом США Нурсултан Назарбаев отметил, что заключенные соглашения важны для достижения Казахстаном цели по вхождению в тридцатку наиболее развитых глобальных экономик мира к 2050 году. Дональд Трамп в свою очередь выразил удовлетворенность улучшением делового климата в Казахстане, подчеркнув, что работа, проделанная в этом направлении, создаст новые возможности для американских компаний в Казахстане.

В ходе визита также был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями Boeing, GETransportation, GEDigital, Chevron, «Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ «Самрук-Казына» по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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