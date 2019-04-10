Кыргызстан ввел безвизовый режим для граждан еще 7 стран

Кыргызстан с 9 апреля ввел безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан еще семи государств - Черногории, Андорры, Бразилии, Сан-Марино, Чили, Аргентины и Омана. Всего визы отменены для граждан 52 стран, сообщает Trend со ссылкой на azattyk.org

В 2012 году Кыргызстан в целях развития туризма ввел безвизовый режим для граждан 44 стран, в 2013 году в список включена еще одна страна. Срок действия закона должен был истечь в 2020 году.

Депутат Дастан Бекешев предложил продлить срок до 2030 года и добавить в список еще 10 стран - Черногорию, Андорру, Бразилию, Сан-Марино, Чили, Аргентину, Оман, Болгарию, Кипр и Румынию. Но по итогам обсуждений в парламенте решено продлить безвизовый режим до 2025 года и добавить только 7 государств. Последние три страны из предложенного списка депутаты убрали.

28 февраля 2019 года они приняли закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней». 9 апреля президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон.

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