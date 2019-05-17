В Кыргызстане снизят налог на прибыль в 6 раз – Минэкономики

В Кыргызстане планируется снизить налог на прибыль в 6 раз. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики КР Дастан Кадыров, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar

По его словам, ведомством разработан соответствующий законопроект, он находится на рассмотрении в правительстве. «Цель законопроекта - либерализация экономики для привлечения крупного капитала и международных финансовых институтов путем создания приемлемых условий на осуществление финансовых (торговых) сделок как в части снижения налогового бремени, так и в части предоставления подтверждающего документа с применением территориального принципа налогообложения», - сказал Кадыров.

По его данным, вносимые изменения открывают площадку для международной торговли и создадут условия для выхода местных предпринимателей на внешние рынки. «В соответствии с предполагаемым законопроектом размер налога на прибыль составит 3% вместо 10%. При этом налог на дивиденды составит 0%. В результате общая сумма налогов, уплачиваемых в госбюджет, составит только 150 долларов (5 тыс. долларов *3%), что в 6 раз ниже действующей налоговой нагрузки», - сообщил Кадыров.

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