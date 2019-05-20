В Ош прибыли акыны Тюркоязычных стран для участия в мероприятии в честь поэта И.Насими

Вчера, 19 мая, в международном аэропорту города Ош в торжественной обстановке прошла церемония встречи акынов Тюркоязычных стран, которые прибыли для участия в мероприятии в честь поэта-мыслителя Имадеддина Насими, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Акынов встречали вице-мэр Оша Нурбек Кадыров, сотрудники отдела социального развития мэрии и Агентства внешних связей, деятели культуры и искусства.

В составе акынов – представитель Кыргызской Республики в Международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» Кожогелди Култегин, поэты из Турции, Азербайджана, Македонии, Узбекистана, Казахстана, Якутии, Башкортостана и Кыргызстана.

В зале Ошского Кыргызско-Узбекского университета состоится вечер поэзии акынов Тюркоязычного мира, посвященный 650-летию азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В рамках мероприятия состоится состязание акынов (акындар айтышы) Тюркоязычных стран.

Для справки:

В этом году исполняется 650 лет со дня рождения известного азербайджанского поэта-мыслителя Имадеддина Насими, творчество которого принадлежит не только его родной стране, но и всем братским народам Тюркского мира. Он вошел в историю как символ героического терпения и смелости, бескомпромиссного поиска истины.

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