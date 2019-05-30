Глава Туркменистана к Рамадану подписал указ о помиловании

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также дополнительного наказания в виде проживания в определённой местности будут освобождены 764 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на указ президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Документ был подписан в честь "Gadyr gijesi" - Ночи Всемогущества - священной для исламского мира, которая проходится на дни Рамадана.

Генпрокуратуре и правоохранительным органам поручено принять меры, чтобы все помилованные в ближайшее время вышли из мест заключения и смогли вернуться к своим семьям.

"Проводя акции помилования, мы даём возможность людям, раскаявшимся в содеянном, начать новую жизнь, честным трудом искупить вину и внести вклад в работу по развитию страны",- приводятся в информации телеканала Алтын Асыр слова главы государства с заседания правительства.

Бердымухамедов также поручил местной администрации принять все необходимые меры для трудоустройства помилованных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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