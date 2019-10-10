Узбекистан не смог возобновить чартерное авиасообщение с Украиной

Возобновления авиасообщения Ташкент - Киев - Ташкент так и не случилось. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости представитель компании.

Уже сегодня в соцсетях пользователи, купившие авиабилеты на рейс, сообщили о том, что организаторы полетов начали оформлять возвращение денежных средств.

"Мы заключили все необходимые документы с украинской стороной, было утверждено расписание полетов, началась продажа билетов. Но перед открытием сообщения вдруг мы получили письмо из Киева о том, что разрешение отменяется", - сказал сотрудник Charter Flights Group.

В компании сообщили, что в настоящий момент ее руководство находится в Киеве и ведет переговоры с авиационными властями Украины.

"Надеемся, что полеты возобновятся", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Узбекских авиалиний" также уточнили, что по условиям чартерных перевозок авиакомпания предоставляет самолеты и экипаж для выполнения рейсов, а все остальные вопросы лежат на организаторе чартеров.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что НАК "Узбекские авиалинии" с 5 октября возобновляет авиасообщение Ташкент - Киев - Ташкент.

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года. Прекратила свои полеты с украинской стороны и авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Это был единственный пассажирский авиарейс между странами.

В июне 2014-го авиационные власти Узбекистана и Украины подписали межправительственное соглашение, которое установило паритет слотов - по два рейса в неделю - между авиакомпаниями двух стран.

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