Инвесторы из ОАЭ построят жилой комплекс в Актау

17 октября 2017 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шейх Сурур бин Мухаммед аль-Нахайян из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и представитель шейха в Казахстане Мухаммед Бахуш предоставили акиму Мангистауской области Казахстана Ералы Тугжанову проект, предусматривающий строительство в Актау 35-этажного жилого комплекса, сообщает акимат области.

В ходе встречи глава Мангистауской области познакомил гостей с инвестиционным потенциалом региона, а также с реализуемыми здесь проектами.

В свою очередь, в целях укрепления двустороннего сотрудничества, шейх Сурур бин Мухаммед аль-Нахайян высказал намерение арабской стороны реализовать проект по строительству 35-этажного жилого комплекса в Актау и представил готовый проект.

"В будущем хотим внести свою лепту в процветание города Актау. В частности, планируем обустраивать пещеры расположенные на берегу Каспийского моря, а также возвести 35-этажный жилой комплекс, построить ресторан, торгово-развлекательный комплекс и площадь современного образца. Создадим все условия для привлечения туристов в Мангистаускую область", - сказал Мухаммед Бахуш.

Бахуш озвучил желание приступить к строительству уже в следующем году, если представленные проекты будут согласованы.

Во время двухсторонней встречи стороны также договорились относительно проведения экономического форума и организации соревнований по скачкам на верблюдах, которые планируется провести Мангистауской областью совместно с ОАЭ.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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