На окраине Алма-Аты горят склады

Крупный пожар начался в четверг утром на окраине Алма-Аты, загорелись складские помещения в поселке "Кайрат", сообщила журналистам руководитель пресс-службы городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаш Баймухамбетова.

"В 06.03 по местному времени на пульт 101 поступило сообщение о горении складского помещения… Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара", — сказала она.

Дополнительная информация, по ее словам, будет предоставлена позже.

По информации РИА Новости, столб густого черного дыма, поднимающийся от места пожара, хорошо виден за много километров, его шлейф накрыл значительную часть города с населением около 2 миллионов человек.

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