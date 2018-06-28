Казахстана может наладить серийный выпуск электромобилей

БАКУ /Trend/ - Отечественные производители Казахстана готовы наладить серийный выпуск электромобилей. Об этом заявил в четверг председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Казахстана Алмас Батанов.

«В настоящее время одним из мировых трендов является производство электромобилей. В Казахстане уже протестированы первые типы электромобилей. В перспективе отечественные производители готовы наладить серийный выпуск электромобилей на имеющихся мощностях по мере формирования спроса и необходимой инфраструктуры», — сказал Алмас Батанов.

По словам председателя Комитета, отечественные автопроизводители продолжают наращивать выпуск автомобилей на фоне восстановления рынка. В прошлом году из общего объема произведенной продукции было экспортировано 1548 автомобилей.

«В 2015 и 2016 годы машиностроение Казахстана пережило тяжелую фазу развития, что связано с рядом внешних факторов. Однако, начиная с прошлого года наблюдается позитивная динамика роста. Так, за пять месяцев 2018 года объем производства машиностроения увеличился на 12,2 процента», — сказал председатель Комитета.

По словам Батанова, среди приоритетных отраслей наибольшую долю в сфере машиностроения Казахстана занимает автомобилестроение (16 процентов).

Отметим, что только в прошлом году в Казахстане произведено 19 547 автомобилей. По итогам пяти месяцев текущего года объем производства в секторе составил 71,5 миллиарда тенге.

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