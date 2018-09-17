Россия и Казахстан обсудили реализацию проекта "Байтерек"

17 сентября 2018 09:28 (UTC+04:00)

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин обсудил в Москве с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным реализацию совместного проекта "Байтерек". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана, передает ТАСС.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса "Байконур", рассмотрены вопросы реализации совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", - отмечается в сообщении.

На встрече, прошедшей 15 сентября, также были рассмотрены вопросы развития города Байконур. "В настоящее время прорабатываются вопросы создания специальной экономической зоны в городе Байконур с целью привлечения инвестиций", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, Мамин и Рогозин обсудили "перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НАТО не пытается изолировать Россию и верит в необходимость диалога - Столтенберг
Другие страны 06:24
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска
Россия 15 сентября 23:22
В аэропорту Астаны у самолета загорелся двигатель после посадки
Казахстан 15 сентября 18:28
Могерини и де Мистура призвали гарантов Астаны сохранить зону деэскалации в Идлибе
Европа 15 сентября 14:01
Ритмы Азербайджана открыли потрясающее шоу The Spirit of Dance в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15 сентября 13:35
Нацбанк Казахстана объявляет конкурс по закупкам серверного оборудования
Тендеры 15 сентября 13:16
Лента новостей
Высокая долларизация финансового сектора Узбекистана сдерживает рост рейтингов - аналитик
Бизнес 09:34
Метеорологи предупредили о возможном прорыве плотины в Северной Каролине
США 09:33
В кинотеатре на юго-востоке Индии возник пожар
Другие страны 09:30
Китайская компания поставит оборудование для производства газобетона в Узбекистане
Бизнес 09:27
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:27
Израиль намерен не допустить появления у противников передового оружия
Израиль 09:25
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 сентября
Бизнес 09:20
Сбой в работе единого процессингового центра Узбекистана будет устранён в ближайшее время
Бизнес 08:57
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек
Другие страны 08:23