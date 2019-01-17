Казахстанский тенге укрепился к доллару

17 января 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 января 2019 года составил 376,03 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 2,03 тенге по сравнению с утренней сессией 16 января (378,06 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 375,70 тенге за доллар США, максимальный — 376,80 тенге, а курс закрытия составил 376,01 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 52 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 123.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 17 января составляет 377,95 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 378,5 тенге.

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