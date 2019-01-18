Национальная валюта Казахстана подешевела к доллару

18 января 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 18 января 2019 года составил 378,18 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,15 тенге по сравнению с утренней сессией 17 января (376,03 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,50 тенге за доллар США, максимальный — 378,60 тенге, а курс закрытия составил 378,20 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 33, 850 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой - 66.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 18 января составляет 376,6 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 379,4 тенге.

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