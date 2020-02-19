Более 30 рейсов задерживается в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев

В связи с плохими метеоусловиями в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 31 авиарейса. Об этом, как сообщает Trend, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

16 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения:

- 8 рейсов авиакомпании «Air Astana» (из них международные рейсы из городов Ташкент, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх);

- 2 рейса авиакомпании «SCAT» из г. Оскемен и Шымкент;

- 2 рейса авиакомпании «Qazaq Air» из г. Петропавл и Костанай;

- 3 рейса авиакомпании «Fly Arystan» из г. Шымкент, Алматы и Костанай;

- 1 рейс авиакомпании «Etihad Airways» из Абу-Даби.

В связи плохими метеоусловиями в аэропорту отправления и позднего прибытия воздушного судна из других городов на вылет имеются задержки 15 рейсов:

- 7 рейсов авиакомпании «Air Astana»;

- 2 рейса авиакомпании «Qazaq Air» в г. Актобе и Костанай;

- 3 рейса авиакомпании «Fly Arystan» в г. Шымкент, Алматы и Костанай;

- 1 рейс авиакомпании «Turkish Airlines» в Стамбул;

- 1 рейс авиакомпании «Etihad Airways» в Абу-Даби;

- 1 рейс авиакомпании «FlyDubai» в Дубай.

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

Отмечается, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.