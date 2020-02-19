Находящиеся на Diamond Princess граждане Казахстана вернутся на родину

Казахстан 19 февраля 2020 10:29 (UTC+04:00)
Находящиеся на Diamond Princess граждане Казахстана вернутся на родину

БАКУ/Trend/ - Находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess граждане Казахстана в скором времени вернутся на родину, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, все находящиеся на борту казахстанцы не заражены вирусом.

"Во-первых, тесты на лайнере показали, что наши граждане не заражены. Теперь карантинный срок в 14 дней закончился. С сегодняшнего дня их начинают выпускать с лайнера. На земле будут проведены дополнительные тесты на наличие вируса. Если результаты окажутся отрицательными, то в скором времени они вернутся на родину", - сказал министр.

Он уточнил, что перевозка этих пассажиров будет осуществлена самолетом.

"У нас прямые рейсы между Японией и Казахстаном", - сказал Тлеуберди.

При этом он отметил, что казахстанцы прилетят за свой счет.

Если все-таки среди пассажиров лайнера обнаружатся зараженные коронавирусом, то лечение они, скорее всего, будут проходить в Японии, отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, где зафиксирован коронавирус, находятся две женщины и двое детей 8 и 12 лет из Казахстана.

Напомним, что судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось третьего февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, сошедший в Гонконге 25 января, у которого обнаружен новый тип коронавируса. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин, который должен завершиться 19 февраля.

По последним данным, общее число заболевших на судне достигло 542 человек, из-за чего лайнер превратился в крупный очаг коронавирусной инфекции за пределами Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2(ранее 22019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 73 335 человек, 1 873 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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