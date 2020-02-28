Саудовская Аравия прекратит выдачу виз гражданам Казахстана из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия прекратит выдачу туристических виз гражданам Казахстана с целью недопущения распространения коронавируса, передает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно сообщению, Саудовская Аравия ввела ограничение на выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран.

«В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что граждане этих стран не смогут получить туристические визы и по прилете в саудовских аэропортах.

Отметим, что по состоянию на 28 февраля 2020 года в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 83 376 человек, 2 858 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 60 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)