В Нур-Султане и Алматы начал действовать усиленный режим карантина

В городах Нур-Султане и Алматы усилен режим карантина в условиях угрозы распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Напомним, 26 марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 часов 28 марта следующих мер:

1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.