В Казахстане планируют наладить производство беспилотников

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» планируется производство беспилотных летательных аппаратов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Для развития авиационной промышленности и конкурентоспособности Республики Казахстан на рынке производства, технического обслуживания и ремонта воздушных судов в 2016 году было введено в эксплуатацию современное авиационное предприятие ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

В число основных задач, стоящих перед предприятием, входит исполнение государственного оборонного заказа по восстановлению исправности авиационной техники государственной авиации. Решение данных задач обеспечивается высококвалифицированным персоналом, как из числа специалистов, имеющих опыт и навыки эксплуатации военных самолетов, так и молодых инженеров и техников, окончивших профильные казахстанские и зарубежные учебные заведения.

В период 2018-2020 годов впервые на территории Республики Казахстан отечественным предприятием были выполнены регламентные работы на самолетах Ан-72, Су-25 Су-27, С-295.

За последние годы штатный персонал предприятия увеличился в 2 раза, до 200 человек.

В текущем году планируется организация сборочного производства высокоэффективных многофункциональных систем беспилотного летательного аппарата для обеспечения государственных органов Республики Казахстан.

Кроме того, перед предприятием стоят цели выхода на гражданский рынок авиационных услуг, в том числе и экспорт, что позволит в перспективе претендовать на статус Регионального многофункционального сервисного авиационного центра.