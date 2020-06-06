За сутки в Казахстане выявлено почти 200 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 199 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 37 (1,6%), Карагандинская область - 33 (3,1 %), город Алматы – 31 (1,1%), Актюбинская область – 15 (4,0%), Павлодарская область – 13 (5,7%), Атырауская область – 11 (0,9 %), Восточно-Казахстанская область - 9 (5,4%), Алматинская область – 9 (2,2%), Жамбылская область – 9 (2,2%), Западно-Казахстанская область – 8 (1,0%), город Шымкент – 8 (0,9%), Мангистауская область – 4 (1,3%), Кызылординская область – 4 (0,9 %), Костанайская область – 3 (1,5%), Туркестанская область – 3 (0,8%), Акмолинская область – 2 (1,2%).
Всего в стране выявлено 12511 заболевших.
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