В Казахстане назвали наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов назвал наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Карантинные ограничения влияют на структуру экономики, это не только у нас, везде. Что касается Казахстана, уже сейчас мы наблюдаем изменения в различных отраслях экономики. На наш взгляд, текущие цифры и тенденции говорят о том, что перспективы имеют следующие экономические направления: внутренний туризм, онлайн-торговля, транспортная доставка, транзит, IT-сфера, оказание услуг, особенно медицинских и образовательных», - Руслан Даленов на отчетной встрече с населением, отвечая на поставленные вопросы.

По его словам, активно будет применяться цифровизация.

«В целом, цифровизация, в том числе и применение удаленных методов работы, удаленных методов оказания услуг, будет активно применяться, будет проникать во все сферы экономической активности. В то же время, скорее всего, будут уменьшаться традиционные драйверы роста: нефть и металлы, поскольку в текущих условиях радикально меняется спрос на сырьевых рынках», - отметил министр.

«Большой потенциал имеет агропромышленный комплекс производства продуктов питания. Это очень важно не только с точки зрения производства, но также эта сфера может обеспечить колоссальную занятость», - заключил глава Миннацэкономики.