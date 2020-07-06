В Атырау решается вопрос с дефицитом лекарств

Второй день в Атыраускую область Казахстана осуществляется поставка необходимых лекарственных препаратов, дефицит которых возник в последние дни, проинформировал первый заместитель акима Атырауской области - председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Нурлан Таубаев. Об этом передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

«Вчера и сегодня поступил необходимый региону объем лекарственных средств. Первое поступление развезли по медицинским объектам, теперь у них имеется запас, чтобы обеспечить бесперебойным лечением всех заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодняшний объем уже завтра будет доставлен в аптеки. В следующий четверг ожидается еще одна поставка. Общий объем лекарств покроет проблему с дефицитом медикаментов», - сказал Нурлан Таубаев.

По его информации, специальная мониторинговая группа будет отслеживать работу аптек. В случае завышения предельных цен на лекарства будут приниматься строгие меры.

«Такая норма заложена в законе по регулированию цен на лекарства, подписанном Главой государства. Мониторинговая группа будет вести контроль за ценами и если обнаружится факт того, что аптеки завышают их, то к ним будут применены жесткие меры вплоть до закрытия объекта и лишении его лицензии, не говоря о том, что руководство аптек будет оштрафовано», - сказал Нурлан Таубаев.