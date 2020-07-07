1109 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 649 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 95 / 42 город Алматы - 157 / 41 город Шымкент - 39 / 32 Акмолинская область - 32 / 25 Актюбинская область - 86 / 59 Алматинская область - 51 / 40 Атырауская область - 101 / 94 Восточно-Казахстанская область - 62 / 30 Жамбылская область - 59 / 32 Западно-Казахстанская область - 128 / 102 Карагандинская область - 93 / 52 Костанайская область - 63 / 22 Кызылординская область - 7 / 5 Мангистауская область - 13 / 13 Павлодарская область - 52 / 34 Северо-Казахстанская область - 19 / 7 Туркестанская область - 52 / 19 Всего в стране выявлено 49683 заболевших.