Более 800 тонн продукции привезут фермеры в Нур-Султан 5 и 6 сентября

Более 800 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Нур-Султан 5 и 6 сентября. Организаторы обещают цены ниже рыночных на 15-20%, передает официальный сайт акимата, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

5 и 6 сентября при торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр» будет проводиться ярмарка сельскохозяйственной продукции Туркестанской и Алматинской областей.

Фермеры и дехкане Туркестанской области представят жителям и гостям города 447,2 тонны сельскохозяйственной продукции. При этом, по словам организаторов, цены будут ниже рыночных на 15–20%.

В частности, будет реализовано 267,7 тонны овощей, бахчевых, картофеля, 29,5 тонны плодоовощной продукции, 72 тонны мяса и мясной продукции, 47,5 тонны молочной продукции, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 14,5 тонны фруктовых соков и консервной продукции, отгруженных на 34 грузовиках.

В акимате Туркестанской области приводят цены на основные продукты. По данным специалистов, если средняя стоимость говядины на рынках в городе Нур-Султан составляет 2000-2100 тенге за килограмм, то на ярмарке она будет реализовываться по 1700-1800 тенге; арбуз и дыню на рынках столицы можно найти по 130-200 тенге, на ярмарке покупатели смогут приобрести их по 75-100 тенге. Средняя цена овощной продукции составляет 150-200 тенге, при ТРЦ «Хан-Шатыр» ее будут реализовывать по 100-150 тенге за килограмм.

Алматинскую область на ярмарке сельхозтоваропроизводителей 5 и 6 сентября представят три города – Текели, Капшагай и Талдыкорган – и 17 районов.

В общей сложности будет завезено 370,4 тонны сельхозпродукции, или 48 наименований.

Так, фермеры привезут 44,5 тонны мяса, 16,1 тонны молочной продукции, 113,6 тонны овощей, 14,7 тонны рыбы, 38 тонн фруктов и ягод, 42,6 тонны картофеля, 100 тонн других продуктов.

Планируется реализовать продукцию на общую сумму 170,5 млн тенге.

Отметим, что посетителям ярмарки необходимо соблюдать строгие санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию и в обязательном порядке пользоваться антисептиками.