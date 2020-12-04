819 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 819 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 88, город Алматы - 64, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 90, Актюбинская область - 9, Алматинская область - 25, Атырауская область - 28, Восточно-Казахстанская область - 137, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 41, Карагандинская область - 23, Костанайская область - 85, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 106, Северо-Казахстанская область - 90, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 134 706 заболевших.
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