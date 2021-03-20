1310 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1310 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 280, город Алматы - 437, город Шымкент - 19, Акмолинская область - 53, Актюбинская область - 46, Алматинская область - 93, Атырауская область - 40, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 80, Карагандинская область - 96, Костанайская область - 44, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 46, Северо-Казахстанская область - 20, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлено 230527 заболевших.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю праздника Новруз (ФОТО)
К вопросу о международных террористах в Карабахе: хотели найти на стороне Азербайджана, а уличили в рядах Армении (ВИДЕО)
Никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19 – помощник Президента Азербайджана
Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища