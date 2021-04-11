В Казахстане за сутки выявили 2842 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 842 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране с начала пандемии выявлены 269 519 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 221.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 222 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 234 057.
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