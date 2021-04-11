В Казахстане за сутки выявили 2842 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 842 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 269 519 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 221.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 222 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 234 057.