Миннацэкономики Казахстана и Французское агентство развития подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня Министерство национальной экономики Республики Казахстан и Французское агентство развития подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении взаимного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Министерство.

Меморандум подписали вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров и Региональный директор Французского Агентства Развития Винсен Купэн.

Основной задачей документа станет сотрудничество по финансовому и техническому содействию в развитии таких сфер, как энергетика, гидроэнергетика, развитие энергосберегающих и энергоэффективных технологий, водоснабжение, санитария, охрана окружающей среды, сельское хозяйство и ирригация. Сотрудничество будет основываться на принципах равенства и взаимной выгоды.

Согласно меморандуму, основными целями взаимодействия станут социально-экономическое развитие Казахстана, развитие окружающей среды, в том числе в рамках Парижского соглашения, оказание поддержки в достижении Целей устойчивого развития, техническое содействие, экспертиза, обмен знаниями и грантовое финансирование со стороны Европейского Союза.

Помимо этого, стороны рассмотрят возможность разработки отдельной Программы сотрудничества. Она может включать в себя займы, техническое содействие и гранты. Также будет рассмотрена возможность разработки соглашения о присутствии деятельности представительств ФАР в Республике Казахстан.

В целом, меморандум придаст новый импульс совместной работе и послужит расширению взаимовыгодного сотрудничества.

ФАР - агентство правительства Франции, созданное в 1941 году, финансирует проекты и программы в развивающихся странах.