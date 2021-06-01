Коронавирус выявили у 1 123 человек за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 123 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлено 387 672 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 357 826.
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