Коронавирус выявили у 1 123 человек за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 123 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлено 387 672 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 357 826.