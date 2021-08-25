В Акмолинской области Казахстана запущена золотоизвлекательная фабрика

АО «АК Алтыналмас» запустил в промышленную эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику «Аксу» (ЗИФ) в Акмолинской области Казахстана, передает Trend со ссылкой на компанию.

Оператором новой ЗИФ является ТОО «Аксу Technology», работы по проектированию и строительству фабрики осуществлялись ТОО «AAEngineering Group», являющиеся дочерними предприятиями Алтыналмаса.

Строительство и запуск новой золотоизвлекательной фабрики реализовано в рамках инициатив по устойчивому развитию бизнеса. Проект «Аксу» и включает в себя строительство ЗИФ, хвостохранилища, вахтового поселка на 600 человек, водовода в новый пруд-накопитель, а также новой подстанции и линии электропередач на 110 кВ. Рализация этого проекта позволила продлить жизнедеятельность площадки Аксу. В результате многолетней отработки, запасы шахт №38-40 рудника Аксу были исчерпаны, что неминуемо вело к закрытию рудника и высвобождению 256 человек. С переводом рудника, запасы которого пригодны для отработки подземным способом, на способ добычи посредством открытых горных работ, создало 787 рабочих мест. Более 190 работников шахт №38-40 прошли переподготовку и успешно трудоустроены в Алтыналмасе.



Производительность ЗИФ Аксу по исходной руде составит 5,000,000 тонн руды в год и станет одной из самых крупных и передовых фабрик Республики Казахстан по выпуску золота.



Процесс переработки руды новой ЗИФ состоит из трехстадиального дробления, двухстадиального измельчения, гравитационного обогащения с последующим интенсивным выщелачиванием гравитационного концентрата, сорбционного выщелачивания, десорбции по методу разделенной Англо-Американской лаборатории и электролизного извлечения золота с последующей плавкой на готовый продукт – золото-серебряный сплав Доре.

Полный цикл технологического процесса новой ЗИФ управляется и контролируется автоматизированной системой управления «SCADA», которая успешно эксплуатируется на запущенной компанией в 2020-м году золотоизвлекательной фабрике «Долинное» проекта «Пустынное» в Карагандинской области.



Стоит отметить, что в 2020 году ТОО «AAEngineering Group» стало победителем в международном конкурсе Bentley Systems "Year in Infrastructure 2020" в номинации «Горная промышленность и освоение морских месторождений» за проект «Цифровой двойник золотоизвлекательной фабрики в поселке Аксу: от концепции до запуска».